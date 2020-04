'रामायण' से पहले लक्ष्मण और सीता इस सीरियल में एक साथ आ चुके हैं नजर, देखें तस्वीर

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों ने रामायण के दोबारा प्रसारण की डिमांड की थी। जिसके बाद दूरदर्शन पर 'रामायण' (Ramayan) के दोबारा प्रसारण से इसके सभी एक्टर्स एक बार फिर चर्चा में हैं। 80 के दशक में रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को लोग सही में भगवान मानने लगे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 'रामायण' में लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी (Sunil Lahri) और दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhalia) पहले भी एक सीरियल में एक साथ नजर आ चुके हैं।

Myself and Deepika ji in a serial before Ramayan pic.twitter.com/F5HvyExwLP