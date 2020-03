रामायण शुरू होते ही खुशी से झूम उठे दर्शक, सोशल मीडिया पर आने लगे कमाल के रिएक्शन

नई दिल्ली। आज से 33 साळ पहले का वो दौर जब बिना कर्फ्यू लगे ही जब देश की सड़के सूनी हो जाती थी । लोग उस समय तक घरों से बाहर निकलना जरूरी नही समझते थे जब तक टीवी पर आने वाला शो रामायण खत्म नही हो जाता था। आज के इन हालातों को देखकर एक बार फिर सूनी सड़को की दरकार है। आज जरूरत है ऐसे ही शो कि जो लोगो को काफी समय तक घरों में बांधकर रख सके, इसलिए सरकार ने 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला मशहूर टीवी सीरियल रामायण को शुरू करने का फैसला किया है।

#Ramayan on #Doordarshan ! IN 5 MINUTES - Watch the late 80s pack a punch epic series #Ramayan on @DDNational pic.twitter.com/AA2fzEXUt2

कोरोना वायरस के चलते घर में बंद लोगों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले एतिहासिक धारावाहिक का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रह रहे थे। कोरोना वायरस के चलते लोग शारीरिक और मानसिक तौर से काफी परेशान हो चुके थे और जनता के इन हालातो को देखकर स्वस्थ मनोरंजन देने के उद्देश्य से भारतीय टीवी इतिहास के सफलतम शो का प्रसारण फिर किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जैसे ही इस प्रसारण की घोषणा की, लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। कुछ लोग उस चैनल के बारे में पूछ रहे है जिसें यह शो दिखाया जाएगा तो कुछ अपनी खुशी ट्विटर के जरिए दिखा रहा है। कुछ ने टीवी की क्लिप भी ट्विटर पर शेयर की है। कुछ दर्शक डीडी नेशनल को धन्यवाद कर रहे हैं।

अब दर्शको के पूरे मनोरंजन के लिए रामायण के अलावा महाभारत को भी प्रसारित किया जाएगा। इसकी जानकारी जावड़ेकर ने अपने ट्वीट के जरिए इसका समय बताकर दी है।

जहां एक ओर रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण ने उनके किरदार को हमेशा के लिए जींवत कर दिया तो वही महाभारत के निर्देशक बीआर चोपड़ा ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितिश भारद्वाज को भगवान बना दिया। लोग असल जिंदगी में भी उन्हें भगवान कृष्ण का दर्जा देने लगे थे।

Please tune in to @DDNational at 9 am & 9 pm to watch 'Ramayan' and @DDBharati at 12 noon and 7 pm to watch 'Mahabharat' today and everyday.#StayHomeStaySafe #IndiaFightsCorona@narendramodi @PIB_India @DDNewslive @DDNewsHindi