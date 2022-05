सिद्धार्थ शुक्ला संग रिश्ते पर पहली बार बोलीं रश्मि देसाई, कहा- शो के दौरान बढ़ी थीं नजदीकियां

आज भले ही टीवी के फेमस ऐक्टर सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगीं। आज भी उनसे जुड़ी किस्से और कहानियां सामने आती रहती हैं। बिग बॉस 13 में उन्हें काफी पसंद किया गया था और इस शो के वह विनर भी रहे।

बताया जाता है कि सिद्धार्थ और रश्मि देसाई भी काफी करीब थे। दोनों के अफेयर को लेकर कई बार चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। अब रश्मि ने काफी समय बात सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने और सिद्धार्थ के साथ रिश्ते पर बात की। इस दौरान वो इमोशनल हो गईं।

rashami desai opened up about her relationship with sidharth shukla