रश्मि के अकाउंट से अरहान को ट्रांसफर हुए 15 लाख रुपए, स्क्रीनशॉट्स वायरल.. ब्लैकमेल करने पर देवोलीना ने लगाई क्लास

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई (Rashami Desai) और अरहान खान (Arhaan Khan) के रिलेशनशिप में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले थे हालांकि बाद में इस रिश्ते का द एंड भी हो गया। वजह थी अरहान खान का झूठ और धोखा जिसका खुलासा खुद सलमान खान ने घर के अंदर जाकर किया था। रश्मि अरहान का सच जानने के बाद काफी टूट गई थीं और घर से बाहर आने के बाद उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब हाल ही में रश्मि देसाई के बैंक एकाउंट से अरहान को 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं जिसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रश्मि के फैंस का गुस्सा अरहान पर फूट पड़ा है, उन्होंने ट्विटर पर #FraudArhaanKhan ट्रेंड कर दिया। इसी बीच खबर आई कि अरहान रश्मि को धमकी दे रहे हैं जिसके बाद देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्टर को फटकार लगाई है।





Suna hai Ramlal ne proof maanga hai ki woh fraud hai..I would say why doesnt he go and ask #Salman sir the same... how shameful creature yeah..ek toh itne paise le liye uparse dhamki de raha hai..#bloodycoward — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) April 20, 2020

देवोलीना भट्टाजार्जी (Devoleena Bhattacharjee), रश्मि देसाई की बहुत अच्छी दोस्त हैं ये बिग बॉस 13 में भी देखने को मिला था। देवोलीना ने अरहान को शर्मनाक इंसान बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- सुना है कि रामलाल ने सबूत मांगा है कि वो फ्रॉड है। मैं कहूंगी कि यही सवाल सलमान सर के पास जाकर क्यों नहीं पूछता? कितना शर्मनाक इंसान है ये, एक तो पैसे ले लिए, ऊपर से धमकी दे रहा है। कायर। इसके अलावा देवोलीना ने एक ट्वीट करते हुए रश्मि के फैंस से अपील की है कि वो अरहान को टैग ना करें। उन्होंने कहा कि इसे बस पब्लिसिटी चाहिए, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। आप लोग इसे बिल्कुल भाव ना दें।

And guys please ignore this ramlal completely.dont tag his name anywhere especially with https://t.co/38hLK0cRI4 doesnt matter to him u talk good or bad about him.what matters to him is https://t.co/mFlvMXhvj5 dont encourage him at all.🙏🏻 — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) April 20, 2020

#FraudArhaanKhan ki wajah se Rashami ko itna jelna pada bb13 me b , he was d one spoke shit n askd rash to expose dsdt set scenes. He was fully controlling her n blackmailing her inside BB house too. Hate him — Tanya 💕 (@sharmat111) April 20, 2020

बता दें कि बिग बॉस 13 में अरहान खान की सच्चाई का खुलासा करते हुए सलमान खान ने बताया था कि वो शादी शुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं जिसके बारे में रश्मि देसाई को नहीं पता था। इस बात की जानकारी के बाद रश्मि काफी टूट गई थीं, हालांकि वो बाद में अरहान से बात करती हुईं नजर आई थीं। लेकिन देवोलीना और शो में मौजूद कई कंटेस्टेंट ने उन्हें इस बारे में समझाया था। इसके बाद रश्मि ने अरहान से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया था।