टीवी के बाद अब बॉलीवुड में किस्मत आजमाएंगी रुबीना दिलैक, हाथ लगा बड़ा मौका

नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। 'छोटी बहू' से अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत करने वाली रुबीना ने सीरियल 'शक्ति- अस्तित्व के एहसास की' में एक किन्नर का रोल कर खूब नाम कमाया। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन अब रुबीना को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसके बारे में जानकर उनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें: दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त पत्नी गीता बसरा के साथ लेबर रूम में थे हरभजन सिंह, बेटा होने पर दिया ये रिएक्शन

इन दिनों रुबीना दिलैक के सितारे बुलंदियों पर हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है और अब वह जल्द ही बॉलीवुड में भी कदम रखने जा रही हैं। टीवी सीरियल्स में सबको अपनी एक्टिंग का दीवाना बनाने वालीं रुबीना अब बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। रुबीना की फिल्म को लेकर आधिकारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया गया है। उनकी फिल्म की जानकारी देते हुए मशहूर फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया है।

RUBINA DILAIK MAKES BIG SCREEN DEBUT... Music composer #PalaashMuchhal - who turns director with #Ardh - has signed #RubinaDilaik for the film... #Palaash has also signed #HitenTejwani for the project... #Ardh stars #RajpalYadav... Filming starts Sept 2021. @Palash_Muchhal pic.twitter.com/Lla40JUNj8