Rubina Dilaik ने बिग बॉस के घर में मनाया करवाचौथ, पति अभिनव शुक्ला हुए इमोशनल

नई दिल्ली: बुधवार को पूरे देशभर में करवाचौथ का त्यौहार मनाया गया। आम महिला हो या खास हर कोई इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री एक्ट्रेसेज़ भी करवाचौथ का व्रत रखती हैं। एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में बतौर कंटेस्टेंट हैं। ऐसे में उन्होंने भी करवाचौथ का व्रत रखा था। कलर्स के सोशल मीडिया हैंडल पर बिग बॉस का नया प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें रुबीना और अभिनव शुक्ला करवा चौथ का त्योहार मनाते नजर आते हैं।

प्रोमो में रुबीना पति अभिनव से कहती हैं कि उन्होंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वह चांद को देखने के बाद ही खाना खाएंगी। जिसके बाद अभिनव कहते हैं सुबह तो कुछ खा लेना था एक बार। इस पर रुबीना कहती हैं, नहीं खाते हैं। उसके बाद रुबीना अभिनव से कहती हैं कि आपके लिए कुछ भी। जिसके बाद दोनों ही वीडियो में काफी इमोशनल नजर आते हैं।

इसके बाद प्रोमो में दोनों करवाचौथ का व्रत मनाते हैं। बिग बॉस अपनी तरफ से रुबीना को करवाचौथ की पूजा के लिए सामान भेजते हैं। जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाती हैं। इसके बाद वीडियो में रुबीना अभिनव से कहती हैं, 'आप मेरी शक्ति हैं, मैं चल भी और जी भी तब तक सकती हूं जब तक आप हैं।' उसके बाद रुबीना व्रत खोलने के लिए तैयार होती नजर आती हैं। अभिनव, रुबीना से पूछते हैं कि कभी सोचा था बिग बॉस के घर में करेंगे ये सब। उसके बाद अभिनव रुबीना को पानी पिलाकर उनका व्रत खोलते हैं।

