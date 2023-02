रुबीना दिलैक को आखिर हुआ क्या? कैसे सूजे होंठ और चेहरे का हुआ बुरा हाल, वायरल हो रही तस्वीर

Submitted by:

Rubina Dilaik Photos Goes Viral: टीवी में छोटी बहू के किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली रुबीना दिलैक की तबीयत खराब हो गई है। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसके चलते फैंस काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनकी हालत बेहद खराब नजर आ रही है।

Rubina Dilaik Share Picture Of Swellen Face And Lips Goes Viral