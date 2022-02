रुबीना दिलैक से दिव्या अग्रवाल तक, इन स्टार्स की लव लाइफ का बना था टीवी पर मजाक

टीवी के कई स्टार्स कपल्स का टीवी पर तमाशा बन चुका हैं। इस लिस्ट में टीवी की फेमस कपल्स रुबीना दिलैक अभिनव शुक्ला और रश्मि देसाई-अरहान खान और प्रियांक शर्मा- दिव्या अग्रवाल तक का नाम शामिल हैं। चलिए जानते है कैसे बना इन कपल्स का नेशनल टीवी पर तमाशा।

टीवी के कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस के घर में कई टीवी स्टार्स कपल्स ने खुद से अपने प्यार का तमाशा बनाया हैं। इस लिस्ट में टीवी की फेमस कपल्स रुबीना दिलैक अभिनव शुक्ला और रश्मि देसाई-अरहान खान और प्रियांक शर्मा- दिव्या अग्रवाल तक का नाम शामिल हैं। नेशलन टेलीविजन पर इन कप्लस ने खुद से अपने रिश्तों में आए दरार का खुलासा किया हैं। जिसे देखने के बाद कपल्स के फैंस भी हैरान हो गए थे।

rubina dilaik to rashmi desai the love life was made a spectacle on tv