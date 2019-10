BanBigBoss: बंद हो सकता है 'बिग बॅास' का नया सीजन! नेशनल टीवी पर दिखाए ऐसे सीन, करणी सेना ने उठाई बैन लगाने की मांग

टीवी का विवादित रिएलिटी शो बिग बॉस 13 ( bigg boss 13 ) को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब इस शो को बैन करने की मांग की जा रही हैं। बुधवार से ट्विटर पर #BanBigBoss ट्रेंड कर रहा है। लोग बिग बॉस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करणी सेना भी बिग बॉस 13 को तुरंत बंद करने की मांग कर रही है।

करणी सेना का कहना है कि ये शो कल्चर के खिलाफ है। इस बीच अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती से बिग बॉस के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर डिटेल्स मांगी है। करणी सेना ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखकर कहा था कि बिग बॉस हिंदू संस्कृति का नेशनल टीवी पर अपमान कर रहा है। शो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। जेनरेशन को भटका रहा है। शो में बहुत ज्यादा अभ्रदता है इसे फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता।

इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी करणी सेना ने पत्र लिखकर बिग बॉस 13 के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिंदू संस्कृति का अपमान करने के लिए सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

Everyone watch this show with family even with the kids. This kind of content @ColorsTV showing is very harmful for them. #Hindus should think about this and #BiggBoss13 should be ban. #Banbiggboss