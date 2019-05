कपिल के शो में सलमान ने किया बड़ा खुलासा, स्कूल की फीस न देने पर मिली थी ऐसी सजा

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भारत' के प्रमोशन में बिजी हैं। दोनों कलाकार अपनी फिल्म का जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सलमान और कैटरीना 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे। शो के होस्ट कपिल शर्मा ने दोनों स्टार के साथ खूब मस्ती की। शो के दौरान सलमान ने अपने स्कूल के समय का एक किस्सा शेयर किया।

'द कपिल शर्मा शो' में सलमान ने कहा, 'एक बार मेरे पिता पास से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा की मैं क्लास रूम के बाहर खड़ा था। उन्होंने पूछा क्या तुमने बदमाशी की है। मैंने कहा कि इस बार मुझे भी नहीं पता है आखिर मैंने क्या किया है।'

Bachcha Yadav is here to tickle your funny bones with a unique way of greeting our guests! Catch all the fun on #TheKapilSharmaShow, this weekend, at 9:30 PM. @BeingSalmanKhan @KapilSharmaK9 @kikusharda @haanjichandan @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @RochelleMRao @apshaha pic.twitter.com/GZAVZIbP4A