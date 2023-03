जेल से बाहर आने के बाद शीजान खान ने दिया पहला बयान, कहा- 'आज तुनिषा जिंदा होती तो मेरे लिए...'

Tunisha Sharma Suicide Case: 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' में अली बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर शीजान खान को एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा सुसाइड मामले में जेल से रिहा कर दिया गया है। वह जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें तुनिषा शर्मा की सुसाइड के बाद गिरफ्तार किया गया था।

Sheezan Khan misses Tunisha Sharma, says ‘she would have fought for me’