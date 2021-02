Shehnaaz Gill पंजाब की कटरीना कैफ से बनीं कश्मीर की कली, तस्वीरें हुईं वायरल

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) की पॉपुलर कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। बिग बॉस शो से शहनाज को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इस शो से निकलने के बाद से ही शहनाज नए-नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इन दिनों वह रैपर व सिंगर बादशाह के साथ अपने अपकमिंग सॉन्ग की शूटिंग में व्यस्त हैं। दोनों कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब कश्मीर से शहनाज ने अपनी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं।

कश्मीर की वादियों में करवाया फोटोशूट

कभी खुद को पंजाब की कटरीना कैफ कहने वालीं शहनाज इन तस्वीरों में कश्मीर की कली की तरह नजर आ रही हैं। शहनाज ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Shehnaaz Gill Instagram) से शेयर किया है। तस्वीरों में वह कश्मीर की पारंपरिक पोशाक पहने नजर आ रही हैं। उनके पीछे बर्फीली वादियां भी साफ-साफ देखी जा सकती हैं। पहाड़ी टोपी और कलरफुल कश्मीरी ड्रेस में शहनाज काफी खूबसूरत लग रही हैं।

And just like that my world shined brighter 🍎❤️#ShehnaazGill @ishehnaaz_gill pic.twitter.com/KOQed0tYdf