शहनाज गिव ने खुद के लिए गिफ्ट में खरीदा डायमंड रिंग, कहा - खुद से इसलिए खरीदी की कोई...

'बिग बॉस 13' के बाद शहनाज गिल दिन पर दिन नए नए प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में शहनाज ने अपना एक चैट शो 'देसी वाइब्स विद शहनाज गिल' शुरु किया है। इस शो में उन्होंने अपनी डायमंड रिंग को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने खुद को डायमंड रिंग गिफ्ट करने की वजह बताई है।

Shehnaaz Gill proudly declares that she bought herself a diamond ring: ‘Khud se isliye khareedi ki koi kisi ko deni na pade’