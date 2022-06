शहनाज गिल ने पूल से पोस्ट कीं इतनी हॉट फोटोज कि लोगों ने कहा- 'इसकी उम्मीद नहीं थी'

बिग बॉस में अपने क्यूट अंदाज से फैन्स का दिल जीतने वाली शहनाज गिल हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी अपनी अदाओं को लेकर तो कभी बॉलीवुड में डेब्यू की खबरों को लेकर। एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में हैं। दरअसल में इस बार इनके चर्चा में बने होने की वजह इनका लेटेस्ट फोटोशूट है।

हाल ही में शहनाज गिल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शहनाज गिल का अंदाज देख हर कोई हैरान रह गया है। ये फोटोज स्वीमिंग पूल की हैं। शहनाज की ये फोटोज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं।

