Video: करोड़ों में बिकेगी शहनाज गिल की ये चप्पल? एक्ट्रेस ने खुद बताई इसके पीछे की वजह

बिग बॉस में अपने क्यूट अंदाज से फैन्स का दिल जीतने वाली शहनाज गिल हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी अपनी अदाओं को लेकर तो कभी बॉलीवुड में डेब्यू की खबरों को लेकर। हाल ही में एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर किया था जिसमें वो खेत में रोपाई करते हुए दिखाईं दीं। उनका ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

वीडियो में शहनाज खूब मस्ती करती दिखाई दे रही हैं। कभी वो खेत में धुस कर धान रोप रही हैं तो कभी बारिश में भीगती नजर आ रही हैं। दरअसल, बारिश में शहनाज ट्रेकिंग का लुत्फ उठाते हुए खेत पहुंच गईं, जहां उन्होंने काफी समय वह काम कर रहे किसानों के साथ बिताया।

shehnaaz gill slippers will sell in crores actress tell the reason