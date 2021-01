Shehnaaz Gill ने बताया स्लिम होने का कारण, बोलीं- दोबारा मोटी हो गई तो काम नहीं मिलेगा

नई दिल्ली: बिग बॉस 13 की पॉपुलर कंटेस्टेंट व पंजाबी सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। बिग बॉस में आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में काफी इजाफा हुआ है। उनसे लोग बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में शहनाज गिल सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बातचीत करती रहती हैं। अब हाल ही में शहनाज ने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन किया। इसमें उन्होंने फैंस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया।

ऐसे में किसी फैन ने उन्हें कहा कि वह चबी अच्छी लगती थीं। इस पर वह कहती हैं चबी अच्छी थी लेकिन फिर काम नहीं मिलेगा अगर फिर से मोटी हो गई तो। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शहनाज ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हैरान कर दिया। बिग बॉस में जहां वह काफी चबी-चबी थीं तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद का वजन घटाया। अब वह काफी स्लिम हो चुकी हैं। लेकिन फैंस उनसे कमेंट कर कहते हैं कि वह चबी ज्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे में अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वह स्लिम क्यों हुई हैं।

Disagree with #shehnaazgill on her chubby point of view but what she said about make-up was cool. Today in conversation with her 💕fans #Shehnaazians pic.twitter.com/78il52n2Oh