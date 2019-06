6 साल की बच्ची ने दी शिल्पा शेट्टी को कड़ी टक्कर, वायरल हुआ बैली डांस का वीडियो

डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' को इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो हर एपिसोड में दर्शकों को एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हैं। हाल ही प्रसारित हुए एपिसोड में डांस की गुड़िया रुपसा ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी जिससे देखकर ऑडियंस और जज हैरान रह गए।

हाल ही के एपिसोड में 6 साल की कंटेस्टेंट रुपसा और शो की जज शिल्पा शेट्टी के बीच बैली डांस का मुकाबला देखने को मिला। स्टेज पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्ट ओर रुपसा ने बैली डांस के शानदार मूव्स किए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है।

Don't want to miss this epic moment between Dancing Diva, shilpa shetty & Dance ki Gudia Rupsa doing belly dancing on #SuperDancerChapter3 , tonight at 8 PM. @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 @Vivekchachere @TandonRaveena @TheShilpaShetty pic.twitter.com/pTqkOOI1fO

Super Judge @TandonRaveena couldn't help herself but take Dance ki Gudia Rupsa's blessing after watching her outstanding performance on #SuperDancerChapter3, tonight at 8 PM. @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 @Vivekchachere @TheShilpaShetty pic.twitter.com/9jzqDTPB51