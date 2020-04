श्रीराम ने किया रावण का वध तो सोशल मीडिया पर बना दशहरा, फिर ट्रेंड करने लगी 'रामायण'

नई दिल्ली: लॉकडाउन के चलते 'रामायण' (Ramayan) की एक बार फिर प्रसारण की डिमांड उठी थी। जिसके बाद दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू हुआ और इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज के एपिसोड में रावण का वध दिखाया गया। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी तो इस एपिसोड के बाद रामायण सोशल मीडिया (Ramayan) पर ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने रावण के वध के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

श्री राम - says Raavan as he dies. Ram gives credit to all for the win - true team leader! #Ramayan #रावणवध #रामायण pic.twitter.com/gHbu4DlJah pic.twitter.com/BEbAvJ9Ix5