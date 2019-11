हेमा सरदेसाई ने किया अनु मलिक का सपोर्ट, भड़की श्वेता पंडित और सोना मोहापात्रा, ट्वीट कर सुनाई ऐसी खरी-खोटी

बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर अनु मलिक (Anu Malik) पर लगे यौन शोषण का मामला बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस मामले में सिंगर हेमा सरदेसाई (Hema Sardesai) ने उन्हें सपोर्ट किया है। अनु मलिक को सपोर्ट करने पर सोना मोहापात्रा (sona mohapatra) और श्वेता पंडित (Shweta Pandit) ने हेमा को खरी—खोटी सुनाई है। बता दें कि हेमा ने ट्वीट कर अनु मलिक को सपोर्ट किया था।

हेमा ने आरोप लगाने वाली सिंगर्स को टारगेट करते हुए लिखा था,‘क्या आप सब यह कहना चाह रही हैं कि अन्य जितने भी म्यूजिशियन के साथ आपने काम किया है, वे सब भगवान थे। अगर आप प्रचार के लिए उन पर पत्थर फेंक रहीं हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं, मेरा मतलब है कि ताली दोनों हाथ से बजती है।' इस ट्वीट के बाद सोना मोहापात्रा ने जवाब देते हुए ट्वीट कर लिखा,‘गुजरे जमाने की गयिका का ‘इंडियामीटू' में अपनी बात रखने वाली सभी महिलाओं पर उल्टा उंगली उठाना हास्यास्पद है, ये बेतुका है। मेरी राय में इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।’

This is beyond shameful. Does this statement mean that “a childabuse victim” and a “rape victim” are equally involved in getting themselves abused? seriously? What are you thinking? Disgusted with this statement.. that too from a woman!!! Highly insensitive and ignorant https://t.co/lMCBQYJeIt