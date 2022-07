जब बिकनी पहनकर जंगल में झरने के नीचे नहाने लगीं Shweta Tiwari, वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'शेम ऑन यू'

कसौटी जिंदगी फेम श्वेता तिवारी टीवी जगत का बड़ा चेहरा हैं। आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। ये टीवी से लेकर रियलिटी शो तक जहां भी गईं झंडे गाड़कर आईं। इन्होंने बिग बॉग की ट्राफी भी अपने नाम की। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी हॉटनेस को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस का का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जंगल में नहाती हुईं नज़र आ रही हैं।

इस वीडियो में श्वेता तिवारी काफी हॉट लग रही हैं। आप इस वीडियो को देखकर यकीक नहीं मानेंगे कि ये श्वेता तिवारी हैं। वीडियो में श्वेता शॉर्ट स्कर्ट और बिकिनी टॉप में झरने में नहाती नजर आ रही हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ को ये काफी पसंद आ रहा है तो कुछ ने इसे लेकर एक्ट्रेस पर निशाना साधा है।



हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है। वायरल वीडियो साल 2009 में प्रसारित हुए मशहूर शो ‘इस जंगल से मुझे बचाओ’ का है। एक टास्क के चलते उन्हें कैमरे के सामने नहाना पड़ा था। वीडियो देख फैंस चौक गए हैं।

shweta tiwari unseen bold video bathing in jungle under waterfall viral watch it