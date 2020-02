Bigg Boss 13: गोविंदा की भांजी आरती को नही पता था पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 13(bigg boss 13) का फिनाले बीते शनिवार को हुआ। और इस शो को उऩका विनर मिल ही गया। जहां एक ओर दर्शकों का बिग बॉस 13 सबसे पसंदीदा शो रहा है तो वही दूसरी ओर इस शो के अंत में कंटेस्टेंट के आने वाले शो का भी वीडियो सामने आ गया है। लेकिन इसके पहले फिनाले के दिन बिग बॉस का घर शानदार डांस परफॉर्मेंस, कॉमेडी और सस्पेंस से जगमगाता रहा।

शो के अंदर कुछ ऐसी बाते भी हुई है जिससे उनके जनरल नॉलेज की भी पता चला। कि आखिर बाहरी दुनिया का इनमें कितना ज्ञान है। सलमान खान ने फिनाले के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (dr manmohan singh)के बारे में बिग बॉस के घर में मौजूद सदस्यों से पूछा, जिसका आरती सिंह(aarti singh) ने हैरान कर देने वाला जवाब दे दिया। फिर क्या था उनके इस ज्ञान को देख दर्शको की हसीं रोकने से भी नही रूक रही थी। इसके बाद से आरती सिंह(aarti singh) सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही हैं।

