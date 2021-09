शहनाज के हाथों में सिद्धार्थ शुक्ला ने तोड़ा दम! पिता से बोलीं 'अब कैसे जिंदा रहूंगी'

नई दिल्ली। बीते दिन गुरुवार को टीवी के मशूहर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया। उन्होंने महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। सिद्धार्थ के निधन की खबर सुनते ही उनके घर पर उनके दोस्तों और परिवार वालों की भीड़ जमा हो गई। इस बात पर सबके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज मुंबई में ही सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल, मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ की मौत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी करेगी।

सिद्धार्थ की मौत के बाद से सभी का ध्यान उनकी खास दोस्त शहनाज गिल पर जा रहा है। सिद्धार्थ के निधन के बाद से शहनाज किसी के सामने नहीं आई है। कई सेलेब्स जो सिद्धार्थ के घर पहुंचे उन्होंने शहनाज की हालत में बताया जिसे सुनकर हर किसी का दिल टूट गया। इस बीच शहनाज के पिता संतोख सिंह का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने शहनाज की हालत को लेकर बात की।

सिद्धार्थ शुक्ला के जानें से टूटी शहनाज गिल

इंस्टाहुड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह का बयान बताया गया है। शहनाज गिल के पिता ने बताया सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत के बाद से शहनाज सदमे में हैं। वो कुछ बोल नहीं रही हैं। संतोख सिंह ने आगे बताया कि शहनाज का रो-रोकर बुरा हाल है। उसने मुझे कहा कि पापा, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। मेरे हाथों में वो इस दुनिया को छोड़कर गया। अब मैं क्या करुंगी कैसे जियूंगी?

अली गोनी ने बताया शहनाज गिल का हाल

एक्टर अली गोनी भी सिद्धार्थ के घर पहुंचे थे। जहां उन्होंने शहनाज को लेकर एक पोस्ट किया। पोस्ट में अली गोनी ने लिखा था कि "चेहरा जो हमेशा हंसते हुए देखा....खुश देखा...लेकिन आज जैसा देखा बस दिल टूट गया। स्टे स्ट्रॉन्ग सना।" इसी के साथ अली गोनी ने टूटे दिल का इमोजी भी बनाया है। अली गोनी के इस पोस्ट को पढ़कर सभी की आंखे नम हो रही हैं।

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP🙏