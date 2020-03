खतरों के खिलाड़ी 10 में सिद्धार्थ शुक्ला की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, शो की टीआरपी को मिलेगा फायदा!

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के हर तरफ चर्चे हैं। फैंस सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) के दीवाने हैं और उन्हें अक्सर ट्रेंड भी कराते रहते हैं। बिग बॉस के अंदर दर्शकों को सिद्धार्थ का अंदाज़ काफी पसंद आया, अब खबर है कि सिड एक बार खतरों के खिलाड़ी (Khatron Ke Khiladi 10) से इंटरटेन करने आ रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 10 आजकल टीवी का फेवरेट शो बना हुआ है। टीवी स्टार्स बने कंटेस्टेंट्स से रोहित शेट्टी मुश्किल से मुश्किल स्टंट्स करवा रहे हैं। अब शो में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है।

Coming in tonight on #KKK10 is someone who has been a part in the past.

Tell us, who you think it is in the comments and watch the action by tuning in to #Colors at 9 PM.

Anytime on @justvoot pic.twitter.com/ME73HkfRix