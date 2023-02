शार्क ने पांच हफ्तों में किया 40 करोड़ से ज्यादा का निवेश, जानिए किस शार्क ने लगाया कितना पैसा

हाल ही में सोनी टेलीविजन ने जानकारी दी है कि 'शार्क टैंक इंडिया सीजन 2' के सभी शार्क ने मिलकर 40 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया है। ये आकंड़ें केवल 5 हफ्तों के अंदर निवेश किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा निवेश नमिता थापर ने किया है। वहीं बाकी शार्क के भी निवेश के आकड़ों की जानकारी दी गई है।

Six Sharks Of Shark Tank India Season 2 Invested More Than 40 Crores In Five Weeks