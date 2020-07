शो में पहुंचे Sonu Sood की आखों से जब बहने लगे आसूं, अर्चना पूरण सिंह ने उन्हें संभालने के लिए किया ये काम

नई दिल्ली। लॉकडाउन के खत्म होते ही टीवी के कई सीरियल की शुरूआत हो चुकी है इन्हीं के बीच दर्शको का सबसे पसंदीदा शो द कपिल शर्मा शो(Kapil Sharma's show) भी अब नए एपिसोड के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। इस सीरियल की शुरूआत भी एक खास मेहमान के साथ की जा रही है। इस बार के एपिसोड मेंThe (Kapil Sharma Show: 'Messiah' of migrant laborers Sonu) मेहमान बनकर आ रहे है रियल लाइफ सुपरस्टार सोनू सूद।

Hassi, Hassi aur Hassi hee hogi har jagah kyun ki jab aayenge desh ke superstar Sonu Sood toh aana hee hai dher saara mazza. Dekhiye #TheKapilSharmaShow ke naye episodes 1st August se har Sat-Sun raat 9:30 baje. #LaughterKaReturn @SonuSood pic.twitter.com/RrCmyXyXr5 — sonytv (@SonyTV) July 28, 2020

अभी हाल ही में इस शो (Kapil Sharma is the first teaser viral)के नए एपिसोड का टीजर वीडियो जारी किया है जिसमें कपिल शर्मा सोनू सूद (Kapil Sharma show sonu sood) एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और सोनू सूद के किए सराहनीय कामो की झलकियां दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने दिन रात मेहनत करके ना जाने कितने बेसहारा लोगों को सहारा बनकर उभरे थे। इस मिशन में उन्होंने खुद ना जानें कितनी तकलीफें सही, लेकिन लोगों को वापस उनके परिवार वालों के पास भेज दिया।

Laakhon logon ko unke ghar pohonchakar bane Sonu Sood, desh ke dilon ke asli Superstar! Aur ab aa rahe hai woh #TheKapilSharmaShow par, naye episode mein, 1st August, Sat - Sun, raat 9:30 baje #LaughterKaReturn @SonuSood pic.twitter.com/3CcOD62z6J — sonytv (@SonyTV) July 28, 2020

इस शो में जब लोगों के बरसते आखों के साथ सोनू सूद को दुआएं देने वाली झलकियां चलाई गईं तो सोनू सूद (Sonu Sood became emotional in Kapil Sharma's show)खुद को भी रोक नही पाए और उनके आखों से भी आसूं झलकने लगे। एक्टर को इतना इमोशन होते देख पूरा माहौल एक बार के लिए शांत हो गया। इसके बाद शो की परमानेंट गेस्ट अर्चना पूरण सिंह ने खड़े होकर सोनू सूद को संभाला।

टीवी पर आएगा असली सुपरस्टार

शो का ये यह प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, "लाखों लोगों को भघर होने से बचाने वाले सोनू सूद देश के दिलों के बने रियल हीरो। और अब आ रहे हैं वो द कपिल शर्मा शो पर. नए एपिसोड में। एक अगस्त से शनिवार और रविवार रात 9.30 बजे।" बता दे कि अब आने वाले नए एपिसोड्स में आपको ऑडियंस नहीं नजर आएगी।