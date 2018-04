कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के नए शो ‘धन धना धन- हंसो-खेलो-जीतो’ का प्रोमो जारी हो चुका है। प्रोमो में सुनील एक दम नए लुक में नजर आ रहे हैं। यह क्रिकेट पर आधारित शो है। इसमें टीवी के पॉपुलर शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ में पूर्व अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा शिंदे भी दर्शकों को एक बार फिर से हंसाती नजर आएंगी।

आईपीएल टीम के साथ दिखे सुनील

शो के प्रोमो में सुनील आईपीएल टीम जैसे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में सुनील के साथ एमएस धोनी, रविंद्र जाडेजा और ड्वेन ब्रावो भी नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सुनील एक दम अलग अंदाज में दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

दिखेंगे ये कलाकार

बता दें कि ‘धन धना धन...’ एक वेब सीरीज है। इस शो के 22 एपिसोड्स होंगे। यह एक क्रिकेट कॉमेडी शो है।इसमें सुनील ग्रोवर के साथ अली असगर, सुयश राय, सुगंधा मिश्रा, सुरेश मेनन, परेश गनात्रा, शिवानी दांडेकर और अर्चना विजय भी नजर आएंगे। इस शो को प्रोफेसर एलबीडब्ल्यू (लल्लू बल्ले वाला) के साथ समीर कोचर होस्ट करेंगे।

7 अप्रेल से होगा शुरू

बता दें कि डॉ. मशहूर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर भारत के पहले क्रिकेट- कॉमेडी शो ‘जियो धन धना धन- हंसो-खेलो-जीतो’ का हिस्सा बन गए हैं। इस शो में सुनील प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाला यानी एलबीडब्ल्यू के रूप में दर्शकों को हंसाने के साथ ही क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे।यह शो 7 अप्रेल से शुरु होने जा रहा है।

शो का हिस्सा होगें दो दिग्गज क्रिकेटर

क्रिकेट और कॉमेडी की इस पारी में उनका साथ देंगे हरियाणा हरिकेन यानी कपिल देव और वीरू यानी विरेंद्र सहवाग। सहवाग का सेंस आॅफ ह्यूमर जग जाहिर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील के शो में सहवाग को सिद्धू जैसी भूमिका दी जा सकती है।

The icons of cricket and the champions of comedy come together in a way like never before, to celebrate cricket. Stay tuned for all the action coming your way on #JioDDDLive. #JioCricket pic.twitter.com/fwA1lb8H5T — Reliance Jio (@reliancejio) April 4, 2018