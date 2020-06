Salman का सपोर्ट कर रहे Sunil Grover ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, तो यूजर ने कहा- चापलूसी करने से फुरसत मिले तो शर्म करो

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद बॉलीवुड से कई तरह की बातें सामने आई हैं। उनके बैन किए जाने से लेकर आउटसाइडर्स (Production houses banned Sushant) को नीचा दिखाने तक जैसे आरोप बड़े स्टार्स पर लगे हैं। सुशांत के बैन किए जाने वाले आरोपों में सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस (Salman Khan production house) का नाम भी सामने आया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर परिवारवाद (nepotism in bollywood) की बहस छिड़ गई और यूजर्स ने सलमान खान पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यहां तक कि सलमान खान को बायकॉट (Social media anger on Salman) तक करने की मांग की जाने लगी। अब हाल ही में सलमान खान के सपोर्ट में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर (Sunil Grover supports Salman Khan) उतरे जिसके बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। हालांकि सुनील ने ट्रोल करने वाले यूजर्स को करारा जवाब (Sunil Grover slams trollers) दिया है।

I love and respect Salman Sir. ❤️ — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) June 21, 2020

Kahin ab mujhe paid trollers ko kaam pe lagane main maza na aane lag jaye. God please save me from this new amusement. — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) June 23, 2020

सुनील ने पहले सलमान खान का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था- आई लव एंड रिस्पेक्ट सलमान सर। सुनील ने जैसे ही ये ट्वीट (Sunil Grover tweet) किया वो यूजर्स के निशाने पर आ गए और ट्रोल हो गए। सुनील ने लगातार यूजर्स की खरी-खोटी सुनने के बाद अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। सुनील ने ट्वीट कर लिखा- कहीं अब मुझे पेड ट्रोलर्स को काम पर लगाने में मजा ना आने लग जाए। हे भगवान मुझे इस नए मनोरंजन से बचाओ। इसके बाद सुनील ने एक और ट्वीट किया- सच और फैक्ट में अंतर ये है कि फैक्ट को तर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो खुद तर्क है। लेकिन सच एक ऐसी चीज है जो इंसान के नजरिए और अनुभव पर निर्भर करता है।

The difference between truth and fact is that fact is something that cannot be combated with reasoning, for it is logic itself. But truth is something which depends on a person's perspective and experience. — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) June 23, 2020

सुनील ने ट्रोलर्स को जैसे ही ये जवाब दिया यूजर्स उनपर और भड़के (Sunil Grover trolled) गए। एक यूजर ने लिखा- हम पेड ट्रोलर्स नहीं हैं बल्कि सच्चे फैन हैं जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। आप ये सब करके इन फैंस को मत खो।

We are huge fan of you... But if you post such things then you are also part of that Bollywood lobby🙏#NoCBINoVote#CBIEnquiryForSushant @narendramodi @CMOMaharashtra @rsprasad — @Patrick_Hrx23 (@HrxS523) June 23, 2020

तो एक ने लिखा- सर आपका हर किरदार पसंद है लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए।

Sir aapka har kirdar mujhe pasand hai jaise ki dr mashoor Gulati aur Rinku devi...par sir sahi ko sahi aur galat ko galat bhi kahna aana chahiye — Amit (@Amit25344330) June 23, 2020

एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया- सलमान की चापलूसी करने से फुरसत मिलेगी तब तो शर्म करोगे।

बता दें कि सलमान खान ने अपने फैंस से अपील (Salman Khan appeal to fans) करते हुए कहा था कि वो सुशांत के फैंस का सपोर्ट करें हालांकि यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया था।