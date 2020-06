Sushant को बनना था बॉलीवुड का दूसरा बादशाह, खुद को कहते थे SSR- पवित्र रिश्ता को-एक्टर का खुलासा

नई दिल्ली | सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस मृणालिनी त्यागी (TV actress Mrinalini Tyagi) ने हाल ही में एक्टर के सपनों के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने बताया कि सुशांत खुद का मन्नत बनाना (Sushant wanted to make Mannat) चाहता था। वो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन (Shah Rukh fan Sushant) था। बता दें कि शाहरुख के मुंबई के घर का नाम मन्नत है।

सुशांत कई बार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लिए अपना प्यार दिखा चुके थे। वो किंग खान को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। मृणालिनी ने बताया कि सुशांत के सपने बहुत बड़े थे। वो बहुत मेहनती लड़का था। वो हमेशा कहता था कि हमारे पास इंडस्ट्री में एक SRK है और अब सबके पास एक SSR (Sushant called himself SSR) भी होगा। वो शाहरुख खान को बहुत प्यार करता था। वो उन्हें पूजता था और उनका बहुत बड़ा फैन (Shah Rukh Khan huge fan Sushant) था।

मृणालिनी ने सुशांत के साथ पवित्र रिश्ता के दौरान बिताए हुए वक्त को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा खुद SSR बोलता था और शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज (Sushant copied Shah Rukh signature pose) करता रहता था। वो कहा करता था कि मैं बॉलीवुड का अगला बादशाह होऊंगा (Sushant wanted to become next Badshah)। वो अपना खुद का मन्नता बनाना चाहता था। उसके इतने बड़े सपने थे ऐसे में इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जबकि वो तो शाहरुख के नक्शेकदम पर चलना चाहता था। सुशांत और सुसाइड (Sushant and Suicide) दोनों उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है।

गौरतलब हो कि शाहरुख के लिए सुशांत का प्यार किसी से छुपा नहीं था। वो कई बार उनके लिए अपना प्यार जाहिर कर चुके थे। एक बार सुशांत ने कहा था कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था। मैं डीडीएलजे (DDLJ) देखा करता था और सोचा करता था कि वो बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं लेकिन मुझे इस चीज ने प्रभावित नहीं किया। शाहरुख ने मेरे इस कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद की, कि मुझे क्या होना चाहिए।