Bigg Boss में Swathi Deekshith की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, टीना दत्ता ने कहा- नहीं बनूंगी प्रतिभागी

मुंबई। टेलीविजन अभिनेत्री टीना दत्ता ने सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस 14' ( Bigg Boss 14 ) में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं, स्वाति दीक्षित ( Swathi Deekshith ) 'बिग बॉस तेलुगु सीजन 4' के अगले एपिसोड में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी। 'बिग बॉस 14' को 3 अक्टूबर से कलर्स पर प्रसारित किया जाएगा।

टीवी धारावाहिक 'उतरन' से चर्चा में आईं टीना ने गुरुवार सुबह इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखकर 'बिग बॉस 14' में शामिल होने के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें यह रिएलिटी शो पसंद तो है, लेकिन सिर्फ एक दर्शक के तौर पर। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'मेरे फेवरेट बिग बॉस के नाम मेरा लव लेटर।'

टीना ने लिखा,'प्यारे बिग बॉस, क्या आपको पता है कि आपसे कितना प्यार किया जाता है? बताती हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हे भगवान! जब से आपके साथ मेरे काल्पनिक रिश्ते की शुरूआत हुई है, तब से मेरा फोन नॉन स्टॉप बजता ही रहता है। मैं उस लड़की की तरह महसूस कर रही हूं, जो अभी-अभी रिश्ते में आई है। मीडिया से कॉल आ रहे हैं, हम दोनों को लेकर हेडलाइन्स सामने आ रही हैं, काफी उत्सुकता है। मैं सोच रही हूं कि ये खिचड़ी पकी है कैसे? मेरे प्रिय, हमारी जोड़ी न तो स्वर्ग में बनी है और न ही धरती पर और न ही भारतीय टेलीविजन में, लेकिन याद रखना मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं, लेकिन एक दर्शक के तौर पर, प्रतिभागी के तौर पर नहीं। लव टीनजी टीना दत्ता।'

