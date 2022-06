'स्वयंवर मीका दी वोटी' में नजर आएंगी दिव्यांका त्रिपाठी, शो का बनेंगी हिस्सा

सिंगर मीका सिंह के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शो दर्शकों के बीच दस्तक दे चुका है। 19 जून पर इस स्वयंवर का ग्रैंड प्रीमियर प्रसारित हुआ। राखी सावंत, रतन राजपूत और राहुल महाजन के बाद अब 45 साल के मीका सिंह भी अपनी दुल्हनियां ढूंढने निकल पड़े हैं। वैसे तो शो का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने-कोने से लड़कियां आईं हैं, लेकिन खबर आ रही है कि दिव्यांका त्रिपाठी भी शो का हिस्सा बनेंगी।

Published: June 22, 2022 11:49:17 am

जी हां जल्द ही शो के अगले एपिसोड में दिव्यांका त्रिपाठी नज़र आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शो में दिव्यांका त्रिपाठी का क्या काम तो आपको बता दें कि दिव्यांका मीका की मदद करते नजर आएंगी। दरअसल में शो में दिव्यांका मीका की बहन का रोल प्ले करंगी। मीका, दिव्यांका को अपनी बहन मानते हैं और उन्होंने इस शो पर दिव्यांका को अपनी मदद के लिए बुलाया है।

swayamvar mika di voti divyanka tripathi to enter in the show