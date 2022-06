शो छोड़ने के 2 साल बाद TMKOC फेम 'अंजली' ने बताई सच्चाई कहा- 'सालों से मेरी फीस पेडिंग, कई बार कर चुकी हूं फोन'

तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शोज में से एक है। 14 सालों से ये शो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। हालांकि समय समय पर शो में बदलाव होते रहे हैं। कभी कोई एक्टर शो छोड़कर चला जाता है तो कभी कोई। इस लिस्ट में अंजली भाभी (Anjali Bahbi) यानी नेहा मेहता का नाम भी शामिल है।

आपको यदा हो तो इन्होंने करीब 12 साल शो में काम करने के बाद 2020 में शो छोड़ दिया था। अब इन्होंने शो को लेकर खुलकर बात की है।



हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं बहुत सम्मानजनक लाइफ जीती हूं और किसी भी चीज की शिकायत करने में विश्वास नहीं करती। मैंने 2020 में शो छोड़ने से पहले 12 साल तक तारक मेहता में अंजलि के रूप में काम किया। पिछले छह महीने का पैसा पेडिंग है। शो छोड़ने के बाद मैंने अपनी बकाया राशि के लिए कई बार फोन किया। मुझे शिकायत करना पसंद नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान होगा और मुझे मेरी मेहनत की कमाई मिल जाएगी।

taarak mehta ka ooltah chashmah neha mehta did not get money