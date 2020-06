Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: जल्द शुरू होने वाली है शूटिंग, जेठालाल ने बताया आगे का प्लान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के कारण लगे लॉकडाउन को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री (Corona Impact On Film And TV Industry) पूरी तरह ठप पड़ी हुई थी। जिसकी वजह से सीरियल्स के पुराने एपिसोड दिखाए जा रहे थे। लेकिन अब दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है कि महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने कुछ शर्तों के साथ शूटिंग कार्यों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। जिसके बाद जल्द ही फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग (TV Serials Shooting) शुरू हो जाएगी।

ऐसे में अब टीवी का फेमस शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Shooting) की जल्द ही शूटिंग शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच इस शो की शूटिंग कैसे की जाएगी अभी इस पर काम चल रहा है।

दिलीप जोशी ने दी जानकारी

दरअसल, तारक मेहता शो में जेठालाल (Jethalal) का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी (Dilip Joshi Interview) ने एक इंटरव्यू में कहा कि लॉकडाउन ने हमें काफी लंबा ब्रेक दिया है जो कि कई सालों में कभी नहीं हुआ है। हम इस ब्रेक का स्वागत करते हैं लेकिन हम सेट को भी काफी मिस कर रहे हैं। अभी गाइडलांइस तो मिली हैं लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है, वो हमें देखना है। शो के क्रिएटर आसित भाई पर हम विश्वास करते हैं, वह इसपर सोचकर ही फैसला लेंगे।

शो के प्रोड्यूसर हैं कंफ्यूज्ड

दिलीप जोशी ने आगे बताया कि आसित भाई ने टीम की कास्ट को फोन किया था और सबसे राय ली। वह खुद भी अभी कंक्यूज हैं। क्योंकि सेट पर जो कुछ होता है उनकी ही जवाबदेही होगी। आज एक बेसिक मीटिंग हुई थी। अभी इस पर और सोच विचार करेंगे। पूरी प्लानिंग के बाद ही शूटिंग स्टार्ट होगी। आपको बता दें कि हाल ही में कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोकुल धाम सोसाइटी (Gokul Dham Society) के सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ था।