गोकुलधाम सोसायटी पहुंचे अजय देवगन और काजोल, टप्पू सेना ने 'शंकरा रे शंकरा' पर किया डांस

View this post on Instagram

Aakhir kyun bhadka Popatlal Bhide par? Aap kiska saath denge – Popatlal ka ya Bhide ka? ✋🏼 emoji ke saath comment karke bataiye! Aur dekhte rahiye #TaarakMehtaKaOoltahChashmah Mon-Fri raat 8.30 baje, sirf Sony SAB par.