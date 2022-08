टीम में हुआ फेरबदल, इन नए चेहरों के साथ इस दिन टीवी पर ऑनएयर होगा 'द कपिल शर्मा शो'

जब से 'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन की खबर आई है तब से लोग इसके ऑनएयर होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार द कपिल शर्मा शो पूरी तरह से नए अवतार में देखा जाएगा, जिसमें निर्माताओं ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार कपिल की टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। इस बीच कपिल शर्मा शो के ऑनएयर होने की डेट भी सामने आ गई हैं। लंबे समयसे फैंस इसका इंतजार कर रहे थे।

फैंस 'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन की खबर से काफी खुश हैं। अब इसके ऑनअयर होने की डेट भी सामने आ गई है। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक कपिल शर्मा का शो का आगाज 10 सितंबर से होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेडी शो सोनी टीवी पर 10 सितंबर से प्रसारित होगा। कपिल और टीम ने हाल ही में नए सीजन के लिए प्रोमो शूट किया, जो जल्द ही टेलीविजन पर आएगा। कृष्णा अभिषेक शो से बाहर हो गए हैं, जबकि अर्चना पूरन सिंह, सुमोना चक्रवर्ती, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर जैसे अन्य अभी भी सीजन का हिस्सा होंगे।

