कुछ नए चेहरों के साथ फिर से टीवी पर दस्तक देगा 'द कपिल शर्मा शो', जानें कब शुरू होगा शो का नया सीजन

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कामकर रहा है। इस शो का नाम टीवी के टॉप शोज में शुमार है। जब से शो ऑफएयर हुआ है फैंस काफी उदास हैं, लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि जल्द ही शो दोबारा टीवी पर दस्तक देने वाला है। इस बार शो में कुछ बदलाव भी नजर आने वाले हैं।

कपिल शर्मा शो अपने नए सीजन के साथ ढेर सारी नई चीजों को लेकर लौटने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा शो जल्द ही वापसी करने वाला है। शो की टीम अपने कुछ खास इवेंट्स के चलते न्यूयॉर्क में थी, जिसके चलते शो को ऑफएयर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल का शो अगले दो महीनों में वापसी कर सकता । हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सितंबर तक शो के वापसी करने की उम्मीद की जा रही है।

the kapil sharma show will back on tv with new season and new cast