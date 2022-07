Video: नकली है Urfi Javed के शरीर का ये हिस्सा, एक्ट्रेस की सच्चाई जानकर हर कोई रह गया दंग

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। एक बार फिर अपने लुक और अपने बेबाक बयान के चलते एक्ट्रेस सुर्खियों में हैं। हाल ही उर्फी ने ईद बनाई। इस दौरान उन्होंने साड़ी पहनी थी, लेकिन साड़ी के साथ उर्फी ने ऐसा ब्लाउज पहना कि लोगों के होश उड़ गए।

जी हां उन्होंने इतना रिवीलिंग ब्लाउज पहना था कि हर किसी नजर उनपर टिक गई। हद से ज्यादा रिवीलिंग ब्लाउज में उर्फी जैसे ही पब्लिक में पहुंची तो हर कोई उन्हें बस देखता ही रह गया। उन्होने लोगों को मिठाईयां बांटी साथ ही साथ खुद भी मिठाई खाई। ये तो बात रही ईद लुक की, लेकिन इस बीच उर्फी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सभी को हैरान करने वाला खुलासा किया है।

this part of the body of internet sensation urfi javed is fake