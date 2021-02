मुंबई। कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (TMKOC) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस शो के बारे में अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। शो के ट्रेंड होने की वजह है शो का कंटेंट। कुछ लोगों का कहना है कि Taarak Mehta Ka Ooaltah Chashmah ओवररेटेड शो है। जबकि अन्य का कहना है कि इससे अच्छा, रियलिस्टिक और फैमिली के साथ देखे जाने वाले यह सबसे बेहतरीन शो है।

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर TMKOC ट्रेंड में एक यूजर ने लिखा,' TMKOC एंटरटनेमेंट फैमिली शोज में से सबसे अच्छे शोज में से एक है। हां,'भाभी जी घर पर हैं मेरा नया फेवरिट है। इसकी स्टारकास्ट और व्यंग्य मुझे पसंद है।'

TMKOC one of the best entertaining family shows ever!!

Well yes bhabhi ji ghar par hain is my new favourite show 🤷🏻‍♀️ full of sarcasm & wit along with terrific casting. pic.twitter.com/PExiLJgxdp — Pragya Tiwari (@iam_pragyaT) February 26, 2021

वहीं, एक अन्य यूजर का कहना है कि मुझे तारक मेहता शो इसलिए पसंद नहीं है कि इन दिनों पूरे एपिसोड देखते हैं और वो जेठालाल का सपना निकलता है।'

I don''t like TMKOC nowadays because pure epusode dekhte hai aur vo jethalal ka sapna nikalta hai ... 👊 😣🤢😡@TMKOC_NTF — हिंदुस्तानी🙏 🇮🇳🚩मतभेद हो ,मनभेद नहीं (@Indian_Instance) February 26, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा,' बापूजी के चरण जेठालाल के लिए संसार हैं। उसके जैसा आदर्श बेटा नहीं मिलेगा, जो भी TMKOC को पसंद नहीं करता है, वह अपने पैरेंट्स की इज्जत नहीं करता है।'

Baapuji's feet means world to jethalal you won't find an ideal son like him, whoever hate TMKOC doesn't respect their parents — 🧘🏻‍♂️ | Jetha's warrior (@night_wiing) February 26, 2021

एक यूजर ने लिखा,'TMKOC इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इन दिनों भारतीय टीवी पर दिखाई जाने वाले शोज में से यही एक है जो असल जीवन के आदर्श और मूल्य दिखाता है।'

TMKOC is the best because real life values and morals is the zest of this only serial in Indian Television these days...❤️ — Swapnil Srivastava (@swapni__sri) February 26, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा,' अब्दुल के परिवार को इस शो में इसलिए नहीं दिखाया जाता कि अगर ऐसा करेंगे तो शो के दूसरे पात्रों के लिए स्क्रीन टाइम कम मिलेगा।'

The reason why they never show Abdul’s family in TMKOC is because other characters will be short of screen-time. — Smoking Skills (@SmokingSkills_) February 22, 2021

गौरतलब है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में इन दिनों एक नया टॉपिक चल रहा है। इसमें मुख्य किरदार जेठालाल को अपनी दुकान बेचनी पड़ रही है। इसकी वजह है उसके किसी क्लाइंट का पेमेंट नहीं देना। उसके पेमेंट नहीं देने के कारण जेठालाल को बाजार से सामान नहीं मिल रहा है। दुकान को बचाने के लिए जेठालाल, उसका परिवार और सोसायटी वाले जुगत लगा रहे हैं। एक तरफ जेठालाल अपने गांव की पुश्तैनी जमीन को बेच पैसों का इंतजाम करना चाहता है, तो सोसायटी वाले अपनी बचत के पैसे देेकर उसकी दुकान बचाना चाहते हैं।