यूजर ने रश्मि देसाई को Sidharth Shukla का नाम लेकर मरने की कही बात, एक्ट्रेस ने ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: टीवी की फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। रश्मि देसाई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने फैंस के साथ तस्वीरें व वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में रश्मि देसाई 'सड़क 2' फिल्म देखने को लेकर ट्रोल हो गईं। इस फिल्म को लेकर लोगों में पहले से ही काफी गुस्सा है। ऐसे में जब रश्मि ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि वह 'सड़क 2' फिल्म देख रही हैं तो लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। अब एक बार फिर रश्मि देसाई चर्चा में आ गई हैं।

दरअसल, एक यूजर ने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर उनसे बद्तमीजी करने की कोशिश की तो एक्ट्रेस ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको याद ही होगा कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच काफी झगड़ा होता था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन ने रश्मि देसाई को 6 जन्मों तक मरने की बात कही। यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, छह महीने सिद्धार्थ का जीना मुश्किल किया अब तू छह जन्मों तक मरेगी।

Thank you for your blessing. Waking up to this is a big thing!!!!

M grateful to you that you actually thought of me in your busy life style 🙏🏼. My family is num and people who hates me I’m sure must be happy after reading this 😊@sandeep98115330

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/hiCsk8hpp4