टीवी एक्टर Sameer Sharma के आत्महत्या पर पुलिस ने क्या कहा, क्या किसी समस्या से जूझ रहे थे समीर शर्मा?

नई दिल्ली | टीवी के जाने माने एक्टर समीर शर्मा (TV actor Sameer Sharma died at 44) ने मलाड स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोरंजन जगत से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। समीर पिछले दो-तीन से नजर नहीं आ रहे थे। जब उनके फ्लैट से बदबू आई उसके बाद चौकीदार (Sameer Sharma security guard found him dead) ने जब उनकी किचन की खिड़की से झांककर देखा तो एक्टर का शव पंखे से लटके हुआ (Sameer found hanging from his kitchen) दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। समीर कई चर्चित सीरियल शर्मा ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कहानी घर घर की’, इस प्यार को क्या नाम दूं (Iss Baar Pyar Ko Kya Naam Doon Ek Baar Phir) एक बार फिर और ‘ये रिश्ते हैं प्यार के’ (Ye Rishte Hain Pyar Ke) जैसे शोज में काम कर चुके थे। पुलिस समीर की आत्महत्या के असल कारण को तलाशने में लगी हुई है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को जानकारी मिलने के बाद समीर शर्मा का शव किचन में लगे पंखे से लटका पाया गया। उनकी मौत को आत्महत्या के एंगल से फिलहाल देखा जा रहा है। हालांकि उनके घर से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला (Sameer Sharma did not leave any suicide note) है। अनुमान है कि समीर ने दो दिन पहले ही सुसाइड कर ली थी। दो दिन बाद जब फ्लैट से बदबू आई तब ये बात सामने आई।

वहीं समीर शर्मा के इंस्टाग्राम पर उनके एक पोस्ट पर गौर किया जा रहा है। समीर का इंस्टाग्राम अकाउंट वेरिफाइड तो नहीं है इसलिए कहा नहीं जा सकता है लेकिन पोस्ट में लिखा कविता काफी इमोशनल (Sameer Sharma emotional post) है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी उन्होंने जिक्र किया है। पोस्ट में साफतौर पर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑडर की बात की गई है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है लॉकडाउन के चलते समीर काम को लेकर परेशान हो। आर्थिक तंगी का एंगल भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने समीर शर्मा के केस को एक्सीडेंटल डेथ (Police said Sameer Sharma has a Accidental Death) बताया है और इसी के आधार पर आगे की जांच करेगी। उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज (Sameer body has been sent for autopsy) दिया गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं समीर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। गौरतलब हो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस (Sushant Singh Rajput death case) पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी सुसाइड को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और अब एक और एक्टर की आत्महत्या ने सभी को हैरान कर दिया है।