Ankita Lokhande को मिला हिना खान से लेकर रश्मि देसाई का साथ, शिबानी दांडेकर को यूं लताड़ा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसमें कभी सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं अंकिता लोखंडे का भी नाम शामिल है। अंकिता और सुशांत 6 सालों तक एक-दूसरे के साथ रहे थे। ऐसे में अंकिता लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रही हैं और उनके परिवार का समर्थन कर रही हैं। लेकिन हाल ही में रिया चक्रवर्ती की दोस्त शिबानी दांडेकर ने कहा कि अंकिता 2 सेकंड का फेम पाने के लिए ये सब कर रही हैं। ऐसे में अब कई एक्टर्स सामने आए हैं जिन्होंने अंकिता का समर्थन करते हुए शिबानी को लताड़ लगाई है।

एक्ट्रेस हिना खान ने ट्वीट कर कहा, "एक व्यक्ति जिसने खुद के बल पर ही दोनों माध्यमों में अपने आपको बनाया है। एक लड़की जो शून्य से खड़ी होकर एक टीवी स्टार बनती है और फिर फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाती हैं। जाहिर तौर पर उसे 2 सेकेंड के फेम की कोई जरूरत नहीं है। आपके सफर और धैर्य के लिए ढेर सारा प्यार अंकिता। सभी चीजों में सम्मान बराबर का होना चाहिए।"

A person who’s made it in two credible mediums all by herself, a girl who rose from a scratch to become a TV Star n then shone brighter in films..Absolutely doesn’t need ‘2 second fame’ @anky1912 here’s some love for ur grit n journey. Respect shud b equal in all quarters Period!

एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने कहा, 'अंकिता लोखंडे तुम एक बड़ी स्टार हो और लोगों ने तुम्हें तु्महारे हर अवतार को सराहा है। तुम्हें उनलोगों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आई लव यू। लोगों का दिमाग काफी संकुचित हो गया है और वे ये बातें नहीं समझते और अपना दायरा तोड़ देते हैं। मैं उस दर्द को समझती हूं और उसका सम्मान भी करती हूं, लेकिन बिना किसी जानकारी के किसी को ब्लेम करना सही नहीं। तब वह स्टार नहीं था जब यह (अंकिता) उनके साथ थीं, इसलिए प्लीज उनके रिलेशनशिप पर कॉमेंट मत करो। और उसने अंकिता के बाद किससे प्यार किया या उसके बाद किससे, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें एक शानदार शख्स छोड़कर जा चुका है।'

एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्यजी ने शिबानी दांडेकर पर निशाना साधते हुए कहा, वो जो कोई भी हो, लेकिन मैं इतना जरूरी कहना चाहूंगी कि वह अंकिता को टारगेट कर अपने लिए 2 सेकंड का फेम पाना चाहती है। ये तो हद ही हो गई है। कहां से चले आते हैं ये लोग और कौन सी दुनिया में जीते हैं। मोर पावर टू यू अंकिता।'

Whoever she is but i must say all the day she got that 2secs fame targetting our beloved @anky1912.I mean like seriously... yeh toh hadd hi hogayee hai..🐣Kahan se chale aate yeh log & kaunse duniya mein jeete hai🙇🏼‍♀️. More More power to you @anky1912 ❤️🤗