टीवी एक्ट्रेस Preetika Chauhan को एनसीबी ने ड्रग्स लेते हुए किया गिरफ्तार, गिरोह के 2 लोगों को और पकड़ा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को लंबा वक्त बीत चुका है हालांकि इस केस का अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। जिस तरह से ये केस ठंडे बस्ते में चला गया है वैसे ही एनसीबी की धर पकड़ भी अलग तरह से चल रही है। कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से पूछताछ के बाद अब एनसीबी आए दिन किसी ना किसी को पकड़ती रहती है। हाल ही में खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने 2 ड्रग पैडलर्स और एक टीवी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। दरअसल, एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस को छापेमारी के दौरान पकड़ा है।

A team of Mumbai Zonal Unit apprehended two persons at Machhimar, Versova, and succeeded in a seizure of 99 grams of Ganja from their possession, yesterday. The two persons - one Faisal & TV actor Preetika Chauhan - were arrested & produced before court: Narcotics Control Bureau