टीवी की यह सीधी-साधी एक्ट्रेस, बीच पर सबके सामने हो गई इतनी बोल्ड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस टीना दत्ता ने अपनी बोल्ड तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पर्दे पर सीधी-साधी दिखने वाली टीना को आखिरी बार शो 'डायन' में देखा गया था। हालांकि वे फेमस टीवी शो 'उतरन' से हुई थीं।

पोस्ट की बोल्ड तस्वीरें

टीना ने हाल ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इनमें वे अपना फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उनकी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इनमें एक्ट्रेस दिलकश अंदाज में दिखाई दे रही हैं।

बीच पर सनसेट का आनंद

इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए टीना ने लिखा, 'There can’t possibly be anything more beautiful than Seaside Beach at sunset।' इन फोटोज में वे सनसेट का आनंद लेती हुई दिखाई दे रहीं हैं। टीवी शोज में अक्सर साड़ी और सलवार कमीज में नजर आने वाली टीना अब बोल्ड हो गईं हैं। बता दें कि टीना पिछले कुछ समय से टीवी स्क्रीन से दूर हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।