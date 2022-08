इस वजह से उर्फी जावेद को हॉस्पिटल में होना पड़ा भर्ती, अब पछता रही हैं एक्ट्रेस, कहा- 'अब नहीं करूंगी...'

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई उर्फी जावेद अक्सर अपने लुक्स से लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन इस बीच एक्ट्रेस बीमार हो गईं जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उर्फी ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर करके फैंस को इस बारे में बताया था। तस्वीर में उनकी हेल्थ बेहद कमजोर लग रही थी। उन्हें इस हाल में देख फैंस परेशान हो गए थे।

पिछले सप्ताह तेज बुखार के कारण उर्फी जावेद की हालात खराब हो गई थी। अब हाल ही में इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसको लेकर बात की और बताया कि उन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा हुआ। इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा "मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तेज बुखार था और मेरे अंदर एनर्जी बहुत कम थी। यह एक वायरल फीवर था, लेकिन मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण यह इस हद तक पहुंच गया कि मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं वहां दो दिनों के लिए थी और 7 अगस्त को मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए घर वापस आ गई।"

