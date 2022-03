जब मरते मरते बची उर्फी जावेद, जाने किस शख्स ने बचाई जान

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद अक्सर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वही उर्फी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। एक शख्स के कारण बची थी एक्ट्रेस उर्फी जावेद की जान...

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने एक से बढ़कर एक लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अभिनेत्री को लेकर एक और खुलाशा हुआ हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि उर्फी जावेद बिजली के तार की चपेट में आ गया था. मौके पर पहुंचकर उसकी मां ने उसकी जान बचाई।

urfi javed death experience naked wire accident says i would be dead