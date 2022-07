उर्फी जावेद से पूछा ऐसा सवाल कि भड़क गईं एक्ट्रेस, कहा- 'लोग पॉर्न बैन नहीं करते और मुझे...'

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई उर्फी जावेद अक्सर अपने लुक्स से लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। जहां कई लोग इनके फैशन सेंस के दीवाने हैं वहीं कई बार इन्हें अपनी बोल्डनेस के चलते ट्रोल भी होना पड़ता है। कई बार इने उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं जिसे ये इग्नोर करती हैं, लेकिन इस बार बात थोड़ी उल्टी पड़ गई और एक्ट्रेस एक सवाल पर भड़क गईं।

कम समय में उर्फी काफी फेमस हो गई हैं। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जैसे ही वो घर से निकलती हैं लोग उन्हें घेर लेते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस स्पॉट हुईं और उनसे पूछा गया कि क्या उनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं? इस प्रश्न पर उर्फी जावेद बुरी तरह भड़क गईं। इस सवाल पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उर्फी जावेद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या मुझे देखने से बच्चे बिगड़त हैं। लोग पोर्न बैन नहीं करते मुझे बैन कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उर्फी से ऐसे सवाल किए गए हों। अक्सर उन्हें उनके कपड़ों के लिए ट्रोल किया जाता है।

