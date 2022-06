इनके अतरंगी कपड़ों को देखकर न होना कनफ्यूज, आलीशान घर-कार और करोड़ो की संपत्ति की मालकिन हैं Urfi Javed

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो कब क्या पहन लें किसी को कुछ नहीं पता। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। हालांकि कई बार इसके चलते इन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, लेकिन बिंदास उर्फी इन्हें दरकिनार कर आगे बढ़ती हैं।

उर्फी जावेद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। उर्फी ने बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत की भूमिका निभाई थी जिसके बाद वह लोगों की नजरों में आईं। साल 2016 में टीवी की दुनिया में कदम रखने वाली उर्फी कई शो में भी काम कर चुकी हैं। उर्फी के अतरंगी अंदाज को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो कितने करोड़ की मालकिन हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।

