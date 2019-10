बिग बॉस 13: हिंदुस्तनी भाऊ की घर में हुई 1नंबर एंट्री, सलमान ने ऐसे किया स्वागत

नई दिल्ली। बिग बॉस 13 के घर में बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से पहले घर में एक शक्स ने वाइल्ड कार्ड एंट्री कर मार दी है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सलमान इंटरनेट सेंशेशन कहे जाने वाले हिंदुस्तनी भाऊ की एंट्री करवाते नज़र आ रहे हैं।

Ho rahi hai ek internet sensation ki entry #BiggBoss13 par! 😯



Dekhna hai kaun hai yeh new dhamaka? Toh tune-in to #WeekendKaVaar, tonight at 9 PM!



Anytime on @justvoot. #BB13 #BiggBoss #SalmanKhan @Vivo_India @BeingSalmanKhan @AmlaDaburIndia @bharatpeindia pic.twitter.com/7teoK7GQ1q