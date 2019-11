अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाले पूर्व CJI गोगोई के बारे में विशाल ददलानी ने कह दी ऐसी बात, मचा बवाल

मुंबई। सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 11' ( Indian Idol 11 ) में जज के रूप में नजर आ रहे संगीतकार विशाल ददलानी ( vishal dadlani ) एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। अक्सर मोदी सरकार पर तंज कसने में आगे रहने वाले विशाल ने इस बार पूर्व चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई ( Ranjan Gogoi ) पर विवादित कमेंट किया है। विशाल ने राम मंदिर मामले की तरफ इशारा करते हुए गोगोई पर ट्विट किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा।

दरअसल, विशाल ददलानी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा,' गुडबॉय, पूर्व CJI गोगोई, और मुझे आशा है कि आप अपनी घृणित और कायरतापूर्ण विरासत को पचा पाएंगे।’ इसके बाद इंटरनेट पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने लिखा,' क्या आप वाकई सीजेआई के निराश हैं या उनके दिए उस फैसले से?? ये ट्वीट भी आपके गानों की तरह फ्लॉप है। निश्चित रूप से आपका फैन नहीं हूं।'

Are you really disappointed by CJI or the verdict he gave ?? Just a flop tweet as ur songs ! Definitely not a Fan . — A warrior 🇮🇳🇮🇳 (@ankitasood13) November 20, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा,' रियलिटी शो के जज बनकर खुद को सीजेआई सोच लिया है।

Realty show ke judge bankar khudko CJI soch Lia hai 😂😂😂😂@BiharKaLal @vivekagnihotri @vishkanyaaaa — Bani Sankar (@banisankar) November 19, 2019

There is a difference between judging Indian Idol and becoming the CJI.



Playing 'intellectual' does not help all the time.



I love your music though. — Dharmendra (@k_dharam) November 20, 2019

Sir really disgraceful comments. Ex CJI is rarest of rare who had the courage to take the long pending controversial issues to right conclusions. He deserves highest civilian award for his services. — Sant Kumar Saini (@sant_saini) November 20, 2019

एक अन्य यूजर का कहना है कि, इंडियन आइडल जज करना और सीजेआई बनने में फर्क है। हमेशा 'प्रबुद्ध' जैसा बनने से मदद नहीं मिलती। हालांकि आपका संगीत पसंद है।'