कौन हैं रॉकी जायसवाल जिनके प्यार में गिरफ्त हैं हिना खान, नेटवर्थ जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

हिना खान टीवी की दुनिया का बड़ा नाम हैं। आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इन अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपने अभिनय और बेबाक अंदाज से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। हिना ने 2009 में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी डेब्यू किया था।

हिना के लिए ये शो काफी लकी साबित हुआ। इस शो ने हिना को अलग पहचान दिलाई थी साथ ही इसी शो से हिना को उनका प्यार मिला था। हिना और रॉकी बीते 8 साल से रिलेशन में हैं। हमेशा एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं। हिना 34 साल की हैं और रॉकी 32 साल के, लेकिन क्या आपको पता है कि रॉकी जायसवाल कौन हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन हैं रॉकी जिनके आगे हिना हार गईं अपना दिल।

Who is Rocky Jaiswal who is in love with Hina Khan know His net worth