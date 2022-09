The Kapil Sharma Show में इस बार नहीं दिखेंगी भारती सिंह, जानें क्या है वजह

'द कपिल शर्मा शो' एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार है। जब से शो के नए सीजन की घोषणा हुई है लोग काफी खुश हैं और इसके ऑनएयर होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार कपिल की टीम कुछ फेरबदल किए गए हैं। पुराने चेहरों में से कुछ चेहरों को आप मिस करने वाले हैं। इनमें से एक नाम भारती सिंह का भी है।

इस बार द कपिल शर्मा शो पूरी तरह से नए अवतार में देखा जाएगा, जिसमें निर्माताओं ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार कपिल की टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे तो वहीं कुछ को आप मिस करेंगे। पहले खबर आई थी कि इस बार शो में कृष्णा अभिषेक नजर नहं आएंगे जिससे फैंस का दिल टूट गया था तो वहीं एक और बुरी खबर आ रही है। खबर है कि अब भारती सिंह शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसके पीछे की वजह खुद भारती सिंह ने बताई है।

